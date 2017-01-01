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Новости

сегодня, 21:39

В микрорайоне Московский в Иванове горячая вода отсутствовала из-за того, что забыли открыть задвижку

С 17 июля горячее водоснабжение в микрорайоне Московский в Иванове отсутствовало в ряде домов. Жителям обещали дать горячую воду еще 26 июля, потом перенесли на 28 июля.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт администрации города Иванова горячее водоснабжение в микрорайоне "Московский" в Иванове было восстановлено только в ночь с 29 на 30 июля.
На объект выезжал заместитель главы города Виктор Казанцев. Он вызвал ремонтные бригады ПАО "Т Плюс" и ООО" ИвТБС".
Причиной отсутствия горячего водоснабжения оказалась закрытая задвижка на сетях ООО "ИвТБС".
Когда задвижку открыли, горячее водоснабжение было восстановлено.

Директор ООО "ИвТБС" - Геннадий Валентинович СИМОНОВ, он же владелец 76% доли данного юридического лица. Под управдением "ИвТБС" находится более 20 многоквартирных домов.
Отметим, что Геннадием Симоновым (только уже со 100% долей) в августе 2016 года создано еще одно юридическое лицо с похожим названием - ООО "УК ИвТБС".


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