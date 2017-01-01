Дольщики в Иванове потребовали создать комиссию при Президенте и рабочую группу при Губернаторе



Митингующие потребовали создать комиссию при Президенте Российской Федерации, а также рабочую группу под руководством губернатора области по решению проблемы ивановских дольщиков, а также профинансировать достройку сетей к домам и указать конкретные сроки.



В правительстве Ивановской области сообщили, что "..в полной мере уважает права дольщиков Ивановской ДСК на активную протестную деятельность и обращение за защитой их интересов в профильные инстанции. Однако, говорить о том, что региональные власти не уделяют должного внимания завершению строительства домов и их передаче дольщикам, голословно... Департамент строительства и архитектуры Ивановской области добивается того, чтобы дома были сданы без замечаний по качеству, в строгом соответствии с проектной документацией... Департамент в рамках правового поля активно вовлечен в решение вопросов подключения домов к электросетям по постоянной схеме, однако он взаимодействует с хозяйствующими субъектами только в рамках и объемах, установленных законодательством".

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Дольщики несданных многоквартирных домов в Иванове 29 июля на площади Ленина провели очередной митинг.Несмотря на то, что на момент начала санации часть объектов находились в 70-80% степени готовности, ввод в эксплуатацию домов переносится уже трижды, а часть домов введены с нарушениями или существуют на временной схеме электроснабжения.Дольщики сетуют на то, что в других регионах (Ярославль, Кострома) решаются как проблемы с коммуникациями, так и с юридической стороной сделок. Тем временем в Иванове квартиры в собственность не передаются, со стороны чиновников наблюдается ".".