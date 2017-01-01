Ночью в парке Харинка в Иванове предлагали загадать желание за 300 рублей

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В Парке культуры и отдыха "Харинка" вечеро 28 июля состоялся "Фестиваль водных фонариков". (Прилагаемые фото - из социальных сетей)Организаторы предложили участникам приобрести "Фонарик-лотос" и "Фонарик-куб" за 300 рублей запустить их в речку "...в миг, когда скрипка зазвучит в безмолвном саду".Лотос символизирует романтику, любовь, отношения, а куб - материальные мечты.Без фонарика-лотоса (только с кубом) услуга стоила 200 рублей.Нужно было расправить лепестки водного фонарика, зажечь свечу и, опуская фонарик на воду, загадать свое сокровенное желание.Всего в воду было выпущено несколько сотен фонариков.