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Новости

50 минут назад

Ночью в парке Харинка в Иванове предлагали загадать желание за 300 рублей

ФОТО
В Парке культуры и отдыха "Харинка" вечеро 28 июля состоялся "Фестиваль водных фонариков". (Прилагаемые фото - из социальных сетей)
Организаторы предложили участникам приобрести "Фонарик-лотос" и "Фонарик-куб" за 300 рублей  запустить их в речку "...в миг, когда скрипка зазвучит в безмолвном саду".
Лотос символизирует романтику, любовь, отношения, а куб - материальные мечты. 
Без фонарика-лотоса (только с кубом) услуга стоила 200 рублей.
Нужно было расправить лепестки водного фонарика, зажечь свечу и, опуская фонарик на воду, загадать свое сокровенное желание. 

Всего в воду было выпущено несколько сотен фонариков. 


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