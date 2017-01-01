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35 минут назад
ЧП на детских аттракционах в парке Степанова в Иванове
С рельс сошел вагончик с детьми
Как утверждают свидетели, 28 июля в парке им. Степанова в Иванове на аттракционе “Альпийская горка” сошел с рельс вагончик вместе с пассажирами, в котором находились трое детей и один взрослый: "...на очередном круге, не успев набрать скорость, первый вагончик передними колесами повис в воздухе".
Пассажиров эвакуировали другие посетители парка.
Билеты вернули.
Несмотря на случившееся ЧП, чуть не закончившееся трагедией, аттракцион продолжает функционировать.
В социальных сетях утверждают, что карусели и колесо обозрения "встают" в парке часто, "...директор не пускает новых арендаторов, создавая им невыносимые условия, и кошмарит имеющихся".
"Там где "Солнышко" и паровозик - нет ограждения. Проходя после посещения аттракциона мы с ребёнком почти получили по голове кабинкой. А люди,которые наблюдают за работой аттракционов на замечание не отреагировали".
Комментарии муниципальных властей и представителей парка пока получить не удалось.
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