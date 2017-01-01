ЧП на детских аттракционах в парке Степанова в Иванове

С рельс сошел вагончик с детьми

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Как утверждают свидетели, 28 июля в парке им. Степанова в Иванове на аттракционе “Альпийская горка” сошел с рельс вагончик вместе с пассажирами, в котором находились трое детей и один взрослый: "...на очередном круге, не успев набрать скорость, первый вагончик передними колесами повис в воздухе".Пассажиров эвакуировали другие посетители парка.Билеты вернули.Несмотря на случившееся ЧП, чуть не закончившееся трагедией, аттракцион продолжает функционировать.В социальных сетях утверждают, что карусели и колесо обозрения "встают" в парке часто, "".".Комментарии муниципальных властей и представителей парка пока получить не удалось.