Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

35 минут назад

ЧП на детских аттракционах в парке Степанова в Иванове

С рельс сошел вагончик с детьми

Как утверждают свидетели, 28 июля в парке им. Степанова в Иванове на аттракционе “Альпийская горка” сошел с рельс вагончик вместе с пассажирами, в котором находились трое детей и один взрослый: "...на очередном круге, не успев набрать скорость, первый вагончик передними колесами повис в воздухе". 
Пассажиров эвакуировали другие посетители парка.
Билеты вернули.
Несмотря на случившееся ЧП, чуть не закончившееся трагедией, аттракцион продолжает функционировать.  

В социальных сетях утверждают, что карусели и колесо обозрения "встают" в парке часто, "...директор не пускает новых арендаторов, создавая им невыносимые условия, и кошмарит имеющихся".
"Там где "Солнышко" и паровозик - нет ограждения. Проходя после посещения аттракциона мы с ребёнком почти получили по голове кабинкой. А люди,которые наблюдают за работой аттракционов на замечание не отреагировали".

Комментарии муниципальных властей и представителей парка пока получить не удалось.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 427
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации