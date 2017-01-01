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Новости

9 минут назад

Ивановец грозился убить бывшую жену пылесосом

Напуганная женщина обратилась за помощью в полицию


Сообщения об угрозах убийством пресс-служба УМВД по Ивановской области публикует довольно часто. Чем только дебоширы не грозят своим жертвам лишить их жизни. Здесь и ножи, и вилки, и топоры, и кастрюли. Хватают все, что попадается под руку. Даже – пылесосы…

На днях такой криминальный инцидент произошел в одном из домов на улице Маршала Жаворонкова в Иванове. Между бывшими супругами вспыхнул конфликт. Во время ссоры разъяренный 47-летний мужчина схватил трубу от пылесоса и, размахивая ею перед лицом 36-летней женщины, грозился убить бывшую жену. Эти преступные намерения не воплотил, но избить все-таки избил.

Не на шутку перепуганная женщина обратилась за помощью в полицию. Сейчас в отношении дебошира решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ключевые слова: пылесос угроза убийством полиция
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