Ивановский автомажор на Infiniti привлечен к ответственности

Благодаря записи с видеорегистратора - ВИДЕО





16 июля в интернете появилась запись с видеорегистратора одного из ивановских автомобилистов. На кадрах было зафиксировано, как водитель иномарки Infiniti движется по Шереметевскому проспекту областного центра, игнорируя правила дорожного движения.

Просмотрев видеоматериал, сотрудники ГИБДД установили госномер автомобиля, а затем и личность водителя. Вскоре дорожные полицейские разыскали правонарушителя и привлекли его к административной ответственности. Теперь ивановскому автомажору придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

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