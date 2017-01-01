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В Иванове автомобилистка на «Мерседесе» сбила на «зебре» девушку
ФОТО, ВИДЕО
ДТП случилось сегодня около 6 часов вечера на улице Велижской в областном центре. Автомобилистка на «Мерседесе» сбила переходившую «зебру» девушку.
По словам очевидцев происшествия, медики вели пострадавшую к машине реанимации под руки. Девушка сильно хромала. Медпомощь на месте оказывали около 15 минут. Затем «скорая» увезла пострадавшую.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Фото: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (1)
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- Марина Белякова16 минут назадВот она, скорая помощь... Перелом ноги- иди пешком, перелом руки- подписывай бумажку, иначе "не примем", лежачий- "мы вас не понесем"
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