В Иванове автомобилистка на «Мерседесе» сбила на «зебре» девушку

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ДТП случилось сегодня около 6 часов вечера на улице Велижской в областном центре. Автомобилистка на «Мерседесе» сбила переходившую «зебру» девушку.

По словам очевидцев происшествия, медики вели пострадавшую к машине реанимации под руки. Девушка сильно хромала. Медпомощь на месте оказывали около 15 минут. Затем «скорая» увезла пострадавшую.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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