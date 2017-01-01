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Новости

сегодня, 19:50

В Иванове автомобилистка на «Мерседесе» сбила на «зебре» девушку

ФОТО, ВИДЕО


ДТП случилось сегодня около 6 часов вечера на улице Велижской в областном центре. Автомобилистка на «Мерседесе» сбила переходившую «зебру» девушку.

По словам очевидцев происшествия, медики вели пострадавшую к машине реанимации под руки. Девушка сильно хромала. Медпомощь на месте оказывали около 15 минут. Затем «скорая» увезла пострадавшую.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Марина Белякова								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							Вот она, скорая помощь...  Перелом ноги- иди пешком, перелом руки- подписывай бумажку, иначе "не примем", лежачий- "мы вас не понесем"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области взорвался пассажирский автобус
				
сегодня, 15:47

				

				В Ивановской области взорвался пассажирский автобус 
									
								

					
	 Когда началось возгорание, внутри транспортного средства находились кондуктор и водитель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО
				
сегодня, 11:51

				

				В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО 
								

					
 ВИДЕО следственного эксперимента
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом
				
сегодня, 11:13

				

				В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом 
								

					
	 По факту пожара проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа
				
сегодня, 09:53

				

				В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа 
									
								

					
	 Полиция проводит проверку - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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