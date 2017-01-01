В Иванове эвакуировали многоквартирный дом

Есть пострадавший. Полиция оцепила место происшествия





Сегодня вечером на улице Колотилова произошло ЧП: в многоквартирном доме №56 возник пожар. По предварительной информации, которую нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, мужчина в квартире на втором этаже уснул с непотушенной сигаретой. В результате в квартире вспыхнул пожар. С диагнозом «отравление продуктами горения» мужчину госпитализировали. А жильцов всего дома эвакуировали.

Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Работают экстренные службы. Информация уточняется.

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