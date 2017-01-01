В Ивановской области ожидаются грозы и жара до +32 градусов

Ночью и утром - туман





Согласно прогнозу Ивановского гидрометеоцентра, 29 июля на территории области будет облачно с прояснениями. Местами - небольшой дождь. В отдельных районах - гроза. Ночью и утром местами - туман. Ветер - восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с. Ночью по области +14…+19. Днем +27...+32.

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