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2 минуты назад
В Иванове в собственность граждан бесплатно предоставят 80 земельных участков
Общей площадью 13 га
Для реализации закона Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Иваново переданы земельные участки общей площадью более 13 га. Они расположены в районе улицы Дальняя Балинская.
«Предоставление земельных участков Администрация города Иваново планирует начать в 2018 году после разработки и утверждения проектов планировки и проектов межевания соответствующих территорий, проведения кадастровых работ и осуществления кадастрового учета образованных земельных участков», - говорится в сообщении мэрии.
На данной территории планируется сформировать около 80 участков.
ключевые слова: земельные участки собственность
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