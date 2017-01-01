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Новости

2 минуты назад

В Иванове в собственность граждан бесплатно предоставят 80 земельных участков

Общей площадью 13 га


Для реализации закона Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Иваново переданы земельные участки общей площадью более 13 га. Они расположены в районе улицы Дальняя Балинская.

«Предоставление земельных участков Администрация города Иваново планирует начать в 2018 году после разработки и утверждения проектов планировки и проектов межевания соответствующих территорий, проведения кадастровых работ и осуществления кадастрового учета образованных земельных участков», - говорится в сообщении мэрии.

На данной территории планируется сформировать около 80 участков.



ключевые слова: земельные участки собственность
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