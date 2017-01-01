В реке Парша произошел массовый мор рыбы

А раки повылезали на берег





В реке Парша у села Никульское Родниковского района сегодня утром всплыла мертвая рыба: окуни, налимы, плотва и даже щуки. На берег повылезали раки. Местные жители, рассказывающие, что последний раз видели такое пять лет назад, всплывшую мертвую рыбу спокойно собирали руками в потемневшей отчего-то реке. И у них есть своя версия, что же тут могло произойти.

О предполагаемых причинах локальной биокатастрофы смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

