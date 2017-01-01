Жителям Шуи пять дней придется посидеть без света

В городе будут проводиться работы на сетях электроснабжения. Список адресов





По сообщению шуйской мэрии, в связи с проведением плановых технических работ будет отсутствовать электроснабжение 31 июля, 1, 2, 3 и 4 августа на следующих улицах города:

31 июля

08:30-12:00 - ул. 1 Афанасьевская, д.1-17, 4-18, ул. 2 Афанасьевская, д.3-23, д.2-22, ул.3 Афанасьевская, д. 1-27, ул. Фабричная, д.25, 27;

13:00-16:00 - ул. 11 Мичуринская, д.4; пер. 2 Мичуринский, д. 42, ул. 8, 10, 11 Мичуринские; 08:30-10:00 - ул. 4 Камешковская, д.3-19-А (нечетные), д.4-22 (четные), ул. 5 Камешковская, д.1-19 (нечетные), д. 8-30 (четные), ул. 3 Петропавловская, д.4-14 (четные), д.3-11 (нечетные);

10:00-11:30 - ул. 3 Юрчаковская, д.1 - 27 (нечетные), ул. Дуниловская, д.55-63 (нечетные), Юрчаковский парк, д.4,5, ул. 1 Юрчаковская, д.34;

13:00-14:30 - ул. 3 Текстильная д.15-64, ул. 4 Текстильная д.13-59;

14:30-16:00 - ул. 11 Текстильная, д.1-41 (нечетные), д.4-32 (четные), ул. Пугачева, д.4-16а (четные), д.1-13 (нечетные), ул. 4 Свободы, д.14,14а, ул. М. Седова, д.65а, 55а, 57, ул. Алимова, д.4-18 (четные), 48, 51, магазин, почта, 13-19 (нечетные).

1 августа

08:30-12:00 - ул. Ивановская, д.1-39, 2-38, пер.1 Железнодорожный, д.1,3,6,9, ул. Арсеньевская, д.5;

13:00-16:00 - ул. 1 Железнодорожная, д.30-62, пл. И. Волкова, 1-11;

08:30-11:30 - ул. Советская, д.1а-11, д.10-20, пер. 1 Милиционный, д.4, гостиница в районе д.4;

13:00-16:00 - ул. Вихрева, д.152, 152а, 79;

2 августа

08:30-11:30 - ул. 2 Московская, д.6 - 40, д.5, 27, 41-53, пл. Вокзальная, д.3, 3а, 5, 7, ул. Вокзальная, 4, ул. 1 Железнодорожная, д.2-18;

13:00-16:00 - ул. 6 Мельничная, д. 2-10, 3-9, пер. 3 Мельничный, д. 5-15а, 11, ул. 2 Мельничная, д.46;

08:30-11:30 - ул. 1 Московская, д.22-38, пл. Революции;

13:00-16:00 - пос. Арсения, д.23, 25;

3 августа

08:30-16:30 - ул. М. Седова, д.19-41, 55а, 57,65а, 22-36, 1 проезд 1 Высокой, д.4-18, ул. 1 Высокая, 35,36,40,42, пер. 3 Текстильный, д.30-50, д.25-49, 2 Текстильный пер., д.43-49, ул. 3 Высокая, 5,7, ул. 2 Высокая, д.2-14, 13-25, ул. Пугачева, д.4-16а, д.1-13, ул. 11 Текстильная, д.1-41, д.4-32, ул. Алимова, д.3,5,9, 13,15,17, 19, 4-18;

08:30-16:30 - ул. Слободская, д.1,3,5,7, пер. Дроздовский, д.34, 42, ул. Алимова, д.24-50, 23-55, ул. 3 Высокая, д.13-41, 2-12, 2 проезд 1 Высокой, д.3-23, 6-24, ул. 2 Высокая, д.18-52, 31-55, ул. 1 Высокая, д.46-54, 43-51;

08:30-11:30 - ул. 1 Шубная, д.5-27, гаражи, ул. 2 Шубная, д.1-17, д.2-24, ул. 3 Шубная, д.2-14, ул. 3 Кочневская, д. 1, 3, 3а, 5, 2,4,6,8. Васильевский тракт, д. 30,32, 34,36, 26 (школа №15), блочная котельная школы №15, пер. 1 Яскинский, д.1-9, 4,6, ул. 1 Кочневская, д. 10а, 12а, ул. 2 Кочневская, д.1-37, 2-44;

13:00-16:00 - ул.3 Кочневская д.10-72, 19-63 ул.4 Кочневская, д.1-61, д.2-36, пер. Кочневский, д.1, 1а-15, пер. 1 Кочневский, д.3-17, д.2-22, ул. 3 Кочневская, д.24а, 24б;

4 августа

08:30-16:30 - ул. Васильевская (от ул. Свердлова до ул.Генерала Горбатова), ул. Чехова (от ул. Васильевская до ул. Советская);

08:30-15:30 - ул. 2 Текстильная д.1-18, ул. 3 Текстильная д. 1-16, ул. 4 Текстильная д. 1-12, ул. 5 Текстильная д.1-12, ул. 6 Текстильная д.1-12, ул. 7 Текстильная д.1-12, ул. 7 Фрунзе д. 1-13;

08:30-11:30 - ул. 5 Кочневская, д. 1-21, ул. 6 Кочневская, д.2-24, пер. 2 Кочневский, д. 1-9, 4-18, пер. 3 Кочневский, д.2-10, пер. 4 Кочневский, д.1-9; ул. 7 Кочневская, д.1-27, д.2-28, гаражи, ул. 8 Кочневская, д.3-59, д.4-36, ул. 9 Кочневская, д.1-35, пер.Кочневский, д.17,19, 21,23,25, 27,29,31, пер. 1 Кочневский, д.24, пер. 2 Кочневский, д.17,19,21, 24,26,28, пер. 3 Кочневский, д.17,19,21, 18,20,22, пер. 5 Кочневский, д.27,29;

13:00-16:00 - ул.1 Яскинская д.26-57, ул.2 Яскинская д.39-72, ул.3Яскинская д.38-61, ул.4 Яскинская д.44-62, пер 6 Кочневский, д. 1 - 23, пер 5 Кочневский, д. 2 - 25, ул. 7 Кочневская, д.31,32,33,34, 36,38.

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