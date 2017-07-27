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Новости

25 минут назад

Уголовное дело по сбитому во дворе дома 3-летнему мальчику все-таки возбудили

На следующий день после выхода нашего репортажа


Вчера мы рассказывали о сбитом во дворе трехлетнем мальчике. Арсений Назаров вместе с мамой гулял у дома. Возле подъезда ребенка переехала машина. За рулем находилась 46-летняя соседка семьи. Родители переживали, что автомобилистка может избежать наказания, поскольку прошло больше двух месяцев, а следствие, по их мнению, не сдвинулось с места.

И уже сегодня, спустя день после выхода нашего репортажа, уголовное дело было возбуждено.

О том, совпадение это или нет – смотрите в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: ДТП ребенок наезд
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области взорвался пассажирский автобус
				
57 минут назад

				

				В Ивановской области взорвался пассажирский автобус 
									
								

					
	 Когда началось возгорание, внутри транспортного средства находились кондуктор и водитель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО
				
сегодня, 11:51

				

				В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО 
								

					
 ВИДЕО следственного эксперимента
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом
				
сегодня, 11:13

				

				В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом 
								

					
	 По факту пожара проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа
				
сегодня, 09:53

				

				В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа 
									
								

					
	 Полиция проводит проверку - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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