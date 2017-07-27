Уголовное дело по сбитому во дворе дома 3-летнему мальчику все-таки возбудили

На следующий день после выхода нашего репортажа





Вчера мы рассказывали о сбитом во дворе трехлетнем мальчике. Арсений Назаров вместе с мамой гулял у дома. Возле подъезда ребенка переехала машина. За рулем находилась 46-летняя соседка семьи. Родители переживали, что автомобилистка может избежать наказания, поскольку прошло больше двух месяцев, а следствие, по их мнению, не сдвинулось с места.

И уже сегодня, спустя день после выхода нашего репортажа, уголовное дело было возбуждено.

О том, совпадение это или нет – смотрите в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

