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Новости

54 минуты назад

В Ивановской области взорвался пассажирский автобус

Когда началось возгорание, внутри транспортного средства находились кондуктор и водитель - ФОТО


Сегодня около 15.30 в Кинешме возле остановки «Аэропорт» на улице Текстильной загорелся автобус, следовавший по маршруту №4. Об этом сообщает интернет-портал Кинешемец.RU.

По словам очевидцев, в момент возгорания в автобусе находились только водитель и кондуктор. Все произошло на глазах пассажиров, ожидавших этот самый "ПАЗ" на остановке и готовившихся к посадке. Увидев языки пламени, они стали кричать о пожаре. Водитель с кондуктором быстро собрали вещи и выбежали с огнетушителем.

Кроме того, сообщается, что как только водитель и кондуктор покинули автобус, прогремел взрыв.

В пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что в автобусе взорвался газовый баллон. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара "ПАЗик" сгорел полностью. Причина возгорания транспортного средства устанавливается, предварительная версия - неисправность газового оборудования.

Фото: Кинешемец.RU



ключевые слова: автобус пожар взрыв
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	       		В Ивановской области взорвался пассажирский автобус
				
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				В Ивановской области взорвался пассажирский автобус 
									
								

					
	 Когда началось возгорание, внутри транспортного средства находились кондуктор и водитель - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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