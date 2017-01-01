На улице Ермака в Иванове временно отключат светофоры





28 июля в течение дня «Ивгорэлектросеть» планирует отключить на один час светофоры на перекрестке улиц Тимирязева и Ермака.

31 июля с 12.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улицы Ермака и переулка Отбельного.

Об этом сообщает управление благоустройством администрации г. Иваново.

поделиться ссылкой:

