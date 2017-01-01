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сегодня, 15:33
На улице Ермака в Иванове временно отключат светофоры
28 июля в течение дня «Ивгорэлектросеть» планирует отключить на один час светофоры на перекрестке улиц Тимирязева и Ермака.
31 июля с 12.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улицы Ермака и переулка Отбельного.
Об этом сообщает управление благоустройством администрации г. Иваново.
ключевые слова: перекрестки светофоры
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