Двое жителей Вичуги наглотались таблеток, пытаясь свести счеты с жизнью

Врачи обоих успели откачать





О двух попытках самоубийства, совершенных в один день на этой неделе в Вичуге Ивановской области, сообщает сайт Vichuganews.ru.

Сначала в центральную районную больницу доставили 25-летнего молодого человека, который перед этим попытался отравиться таблетками амитриптилина. Причины, побудившие парня принять решение уйти из жизни, неизвестны.



Через некоторое время сюда же госпитализировали 58-летнего мужчину. Этот пациент в попытке покончить жизнь самоубийством после многодневного запоя, наглотался феназепама.

Врачи успели откачать обоих.

Для справки:

Амитриптилин – это трициклический синтетический антидепрессант, обладающий выраженным седативным (успокоительным), тимоаналептическим (способность подавлять депрессии) и анксиолитическим (способность подавлять тревожность и чувство страха) действием.

Феназепам – это психотропное лекарственное средство, которое определенным образом воздействует на клетки головного мозга, оказывая при этом анксиолитическое (противотревожное) действие (то есть подавляет страх, тревогу, повышенное беспокойство, успокаивает пациента и так далее), а также противосудорожное действие. Данные эффекты препарата позволяют использовать его для лечения заболеваний и патологических состояний, сопровождающихся повышенным психоэмоциональным возбуждением, бессонницей, нервным перенапряжением и другими подобными расстройствами.

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