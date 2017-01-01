Новости
Двое жителей Вичуги наглотались таблеток, пытаясь свести счеты с жизнью
Врачи обоих успели откачать
О двух попытках самоубийства, совершенных в один день на этой неделе в Вичуге Ивановской области, сообщает сайт Vichuganews.ru.
Сначала в центральную районную больницу доставили 25-летнего молодого человека, который перед этим попытался отравиться таблетками амитриптилина. Причины, побудившие парня принять решение уйти из жизни, неизвестны.
Через некоторое время сюда же госпитализировали 58-летнего мужчину. Этот пациент в попытке покончить жизнь самоубийством после многодневного запоя, наглотался феназепама.
Врачи успели откачать обоих.
Для справки:
Амитриптилин – это трициклический синтетический антидепрессант, обладающий выраженным седативным (успокоительным), тимоаналептическим (способность подавлять депрессии) и анксиолитическим (способность подавлять тревожность и чувство страха) действием.
Феназепам – это психотропное лекарственное средство, которое определенным образом воздействует на клетки головного мозга, оказывая при этом анксиолитическое (противотревожное) действие (то есть подавляет страх, тревогу, повышенное беспокойство, успокаивает пациента и так далее), а также противосудорожное действие. Данные эффекты препарата позволяют использовать его для лечения заболеваний и патологических состояний, сопровождающихся повышенным психоэмоциональным возбуждением, бессонницей, нервным перенапряжением и другими подобными расстройствами.
- оцените новость:
-
(0)
- 431
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 1492
-
(0)
- 2777
-
(0)
- 2749
-
(0)
- 3285