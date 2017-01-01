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Новости

23 минуты назад

Задержан ивановец, грабивший на улицах женщин

Злоумышленник вырывал из рук своих жертв сумки и убегал


Сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличных грабежах 30-летнего ивановца. Мужчина нападал только на женщин. Первое преступление было совершено на улице Куликова. Злоумышленник вырвал у потерпевшей сумку, в которой находилось 800 рублей, и скрылся. Затем аналогичное преступление было зарегистрировано на улице Лежневской. Там уличный грабитель открыто похитил у женщины ручную кладь с 15 тысячами рублей.

Со слов потерпевших был составлен портрет предлагаемого преступника, и вскоре он был задержан. Сейчас мужчину проверяют на причастность и к другим криминальным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: грабеж полиция
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