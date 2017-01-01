В Иванове пройдет open air «Джем-тайм у Гарелина»





Сегодня в 8 часов вечера у памятника Якову Гарелину в Иванове состоится ставший уже традиционным летний молодёжный танцевальный open air «Джем-тайм у Гарелина».

На центральной танцевальной площадке города встретятся поклонники парных направлений, занимающиеся в разных танцевальных клубах областного центра, но объединённые общим увлечением - активным образом жизни.

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