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34 минуты назад
В Иванове пройдет open air «Джем-тайм у Гарелина»
Сегодня в 8 часов вечера у памятника Якову Гарелину в Иванове состоится ставший уже традиционным летний молодёжный танцевальный open air «Джем-тайм у Гарелина».
На центральной танцевальной площадке города встретятся поклонники парных направлений, занимающиеся в разных танцевальных клубах областного центра, но объединённые общим увлечением - активным образом жизни.
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