В Ивановской области ищут пропавшую в лесу 80-летнюю бабушку

Старушка ушла за ягодами 27 июля и домой не вернулась





В Ивановской области пропала 80-летняя жительница деревни Архиповка Савинского района. Вчера в 5 утра бабушка ушла в лес за ягодами и с тех пор так и не вернулась домой.

БЫЛА ОДЕТА: синие трико, камуфляжная ветровка, розовые цветные сапоги, на голове белый платок и капюшон от ветровки. С собой был только трехлитровый белый бидон.

Слух и сознание в порядке.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, полиции, большое количество местных жителей. Пока безрезультатно. Если к вечеру не найдут, к поискам пропавшей присоединятся добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново».

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