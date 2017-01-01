В Иванове проведут мастер-классы по грудному вскармливанию





С 31 июля по 6 августа пройдет Всемирная неделя грудного вскармливания. В Ивановской области в эти 7 дней специалисты службы родовспоможения и педиатры проведут акции по поддержке грудного вскармливания на базе «Школ будущих родителей», женских консультаций, Центров здоровья для детей, детских поликлиник.

Так, в частности, на базе ивановского роддома №4 пройдет «День грудного вскармливания». Для молодых мам будут проведены консультации по грудному вскармливанию, семинары, мастер-классы по правильному кормлению и уходу за молочными железами. Мамочкам выдадут брошюры на темы: «О процедуре кормления грудью», «Опасность искусственного вскармливания», «Азбука преимущества грудного вскармливание», «Что такое молозиво», памятки по правильному уходу за новорожденным и здоровому питанию.

«С 14.00 до 16.00 состоится торжественная выписка молодых мам с новорожденными с вручением подарков и пакета информационных материалов. На выписку молодые родители могут пригласить своих родственников и друзей. В рамках праздника планируется провести благотворительную фотосессию», - говорится в сообщении областного департамента здравоохранения.

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