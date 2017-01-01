Прокуратура выявила нарушения в ивановском локомотивном депо

Начальнику предприятия внесено представление





Ивановская транспортная прокуратура провела проверку в локомотивном депо Иваново ООО «ТМХ-Сервис». Проверялось соблюдение законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте. В результате были выявлены нарушения.

Так, в частности, сотрудники прокуратуры установили, что в этом депо численный и квалификационный состав слесарей и других работников не соответствует списочному расписанию. У работников депо, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума, не приняты зачеты с участием представителя пожарной охраны объекта.

По результатам прокурорской проверки начальнику депо внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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