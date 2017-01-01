Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

35 минут назад

В Ивановской области хозяин дома использовал аварийную розетку, в результате чего погибли люди

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы


В Тейкове вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в нарушении требований пожарной безопасности лицом, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц.

У подсудимого был заключен договор энергоснабжения с ООО «Энергосетевая компания». По его условиям потребитель был обязан поддерживать в наличии находящиеся у него в собственности средства релейной защиты противоаварийной автоматики, соблюдать правила пожарной безопасности и т.д.

Между тем одна из розеток в его доме работала в аварийном режиме: искрила, не выдерживая условий работы с нагрузкой повышенной мощности. Несмотря на это, подсудимый постоянно включал в нее электрический обогреватель повышенной мощности типа «ветерок».

Так было и в тот злополучный вечер 16 октября 2016 года. Перед сном мужчина вновь включил в аварийную розетку электрообогреватель. Ночью розетка опять заискрила и произошло возгорание. В результате пожара в доме погибли два человека, отравившись продуктами горения. Сам хозяин дома выжил.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Проанализировав представленные стороной государственного обвинения доказательства, суд признал вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказанной.

Приговор - 4 года 6 месяцев колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: розетка пожар гибель суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 304
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО
				
сегодня, 11:51

				

				В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО 
								

					
 ВИДЕО следственного эксперимента
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1568						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области сторожевой пес перестал принимать пищу, затосковав по своим друзьям-крысам
				
сегодня, 11:41

				

				В Ивановской области сторожевой пес перестал принимать пищу, затосковав по своим друзьям-крысам 
								

					
	 Трогательная история необычной дружбы животных произошла в Плесе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1542						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом
				
сегодня, 11:13

				

				В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом 
								

					
	 По факту пожара проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1757						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа
				
сегодня, 09:53

				

				В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа 
									
								

					
	 Полиция проводит проверку - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2357						
    •