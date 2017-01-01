В Ивановской области хозяин дома использовал аварийную розетку, в результате чего погибли люди

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы





В Тейкове вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в нарушении требований пожарной безопасности лицом, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц.

У подсудимого был заключен договор энергоснабжения с ООО «Энергосетевая компания». По его условиям потребитель был обязан поддерживать в наличии находящиеся у него в собственности средства релейной защиты противоаварийной автоматики, соблюдать правила пожарной безопасности и т.д.

Между тем одна из розеток в его доме работала в аварийном режиме: искрила, не выдерживая условий работы с нагрузкой повышенной мощности. Несмотря на это, подсудимый постоянно включал в нее электрический обогреватель повышенной мощности типа «ветерок».

Так было и в тот злополучный вечер 16 октября 2016 года. Перед сном мужчина вновь включил в аварийную розетку электрообогреватель. Ночью розетка опять заискрила и произошло возгорание. В результате пожара в доме погибли два человека, отравившись продуктами горения. Сам хозяин дома выжил.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Проанализировав представленные стороной государственного обвинения доказательства, суд признал вину подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления доказанной.

Приговор - 4 года 6 месяцев колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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