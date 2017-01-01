«Водоканал» планирует привлечь 2,5 млрд рублей на второй этап реконструкции очистных сооружений

Реконструировать планируется участок биологической очистки







Ивановский «Водоканал» планирует привлечь порядка 2,5 млрд рублей за счет средств Международного банка реконструкции и развития для продолжения реконструкции комплекса очистных сооружений. Сегодня. 28 июля, с планами предприятия и уже реализованным проектом по обновлению инфраструктурного объекта ознакомился губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Первый этап реконструкции – строительство узла метантенков – стартовал в 2012 году и сегодня уже завершен. Как сообщил губернатору генеральный директор «Водоканала» Олег Тихонов, реконструкция позволила на 40% снизить количество осадков, полностью автоматизировать процессы по эксплуатации очистных сооружений.

Глава региона лично убедился, что всем комплексом объектов управляет один диспетчер с автоматизированного рабочего места. Павел Коньков также высоко оценил проект по запуску энергетической установки. «Энергоустановка будет работать за счет использования биологических отходов. Она почти вполовину обеспечит потребность очистных сооружений в электроэнергии, и позволит существенно сократить расходы предприятия на эти цели», – отметил губернатор.

Стоимость первого этапа реконструкции составила 1,3 млрд рублей.

Олег Тихонов проинформировал губернатора, что предприятие намерено продолжить сотрудничество с Международным банком реконструкции и развития. Вторым этапом проекта станет реконструкция участка биологической очистки. В настоящее время ведутся переговоры по получению очередного транша. Стоимость работ составит 2,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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