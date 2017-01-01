Новости
«Водоканал» планирует привлечь 2,5 млрд рублей на второй этап реконструкции очистных сооружений
Ивановский «Водоканал» планирует привлечь порядка 2,5 млрд рублей за счет средств Международного банка реконструкции и развития для продолжения реконструкции комплекса очистных сооружений. Сегодня. 28 июля, с планами предприятия и уже реализованным проектом по обновлению инфраструктурного объекта ознакомился губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Первый этап реконструкции – строительство узла метантенков – стартовал в 2012 году и сегодня уже завершен. Как сообщил губернатору генеральный директор «Водоканала» Олег Тихонов, реконструкция позволила на 40% снизить количество осадков, полностью автоматизировать процессы по эксплуатации очистных сооружений.
Глава региона лично убедился, что всем комплексом объектов управляет один диспетчер с автоматизированного рабочего места. Павел Коньков также высоко оценил проект по запуску энергетической установки. «Энергоустановка будет работать за счет использования биологических отходов. Она почти вполовину обеспечит потребность очистных сооружений в электроэнергии, и позволит существенно сократить расходы предприятия на эти цели», – отметил губернатор.
Стоимость первого этапа реконструкции составила 1,3 млрд рублей.
Олег Тихонов проинформировал губернатора, что предприятие намерено продолжить сотрудничество с Международным банком реконструкции и развития. Вторым этапом проекта станет реконструкция участка биологической очистки. В настоящее время ведутся переговоры по получению очередного транша. Стоимость работ составит 2,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта.
По материалам пресс-службы правительства Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 135
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1569
-
(2)
- 1542
-
(0)
- 1761
-
(0)
- 2358