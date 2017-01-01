Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

50 минут назад

«Водоканал» планирует привлечь 2,5 млрд рублей на второй этап реконструкции очистных сооружений

Реконструировать планируется участок биологической очистки


Ивановский «Водоканал» планирует привлечь порядка 2,5 млрд рублей за счет средств Международного банка реконструкции и развития для продолжения реконструкции комплекса очистных сооружений. Сегодня. 28 июля, с планами предприятия и уже реализованным проектом по обновлению инфраструктурного объекта ознакомился губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Первый этап реконструкции – строительство узла метантенков – стартовал в 2012 году и сегодня уже завершен. Как сообщил губернатору генеральный директор «Водоканала» Олег Тихонов, реконструкция позволила на 40% снизить количество осадков, полностью автоматизировать процессы по эксплуатации очистных сооружений.

Глава региона лично убедился, что всем комплексом объектов управляет один диспетчер с автоматизированного рабочего места. Павел Коньков также высоко оценил проект по запуску энергетической установки. «Энергоустановка будет работать за счет использования биологических отходов. Она почти вполовину обеспечит потребность очистных сооружений в электроэнергии, и позволит существенно сократить расходы предприятия на эти цели», – отметил губернатор.

Стоимость первого этапа реконструкции составила 1,3 млрд рублей.

Олег Тихонов проинформировал губернатора, что предприятие намерено продолжить сотрудничество с Международным банком реконструкции и развития. Вторым этапом проекта станет реконструкция участка биологической очистки. В настоящее время ведутся переговоры по получению очередного транша. Стоимость работ составит 2,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



ключевые слова: "Водоканал" очистные сооружения реконструкция МБРР
  • оцените новость:
  • (0)
  • 135
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО
				
сегодня, 11:51

				

				В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО 
								

					
 ВИДЕО следственного эксперимента
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1569						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области сторожевой пес перестал принимать пищу, затосковав по своим друзьям-крысам
				
сегодня, 11:41

				

				В Ивановской области сторожевой пес перестал принимать пищу, затосковав по своим друзьям-крысам 
								

					
	 Трогательная история необычной дружбы животных произошла в Плесе - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1542						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом
				
сегодня, 11:13

				

				В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом 
								

					
	 По факту пожара проводится доследственная проверка
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1761						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа
				
сегодня, 09:53

				

				В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа 
									
								

					
	 Полиция проводит проверку - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2358						
    •