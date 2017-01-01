Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 29 июля

Продолжается работа открытой рок площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 16.00. Мероприятие состоится при хорошей погоде.

В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат музыкальные композиции в исполнении джазового ансамбля «Vallen Brass». Выступление начнется в 17.00 при хорошей погоде.

Воскресенье, 30 июля

Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для посетителей подготовлены культурно-развлекательные программы.

В 12.00 в парке им. Революции 1905г. пройдет конкурсная развлекательная программа.

Театрализованное шоу «День Нептуна» состоится в 12.30 в парке «Харинка».

В Детско-юношеском центре №1 (ул. Благова, д. 40А) пройдет турнир по настольному теннису «Первый поединок». Начало соревнований в 14.00.

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