Новости
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
Суббота, 29 июля
Продолжается работа открытой рок площадки «Россия – это мы!». Начало концерта под открытым небом в Арт-сквере в 16.00. Мероприятие состоится при хорошей погоде.
В рамках цикла мероприятий «На главной площади с оркестром» в сквере у памятника Я.П. Гарелину прозвучат музыкальные композиции в исполнении джазового ансамбля «Vallen Brass». Выступление начнется в 17.00 при хорошей погоде.
Воскресенье, 30 июля
Городские парки культуры и отдыха приглашают ивановцев провести выходные на свежем воздухе. Для посетителей подготовлены культурно-развлекательные программы.
В 12.00 в парке им. Революции 1905г. пройдет конкурсная развлекательная программа.
Театрализованное шоу «День Нептуна» состоится в 12.30 в парке «Харинка».
В Детско-юношеском центре №1 (ул. Благова, д. 40А) пройдет турнир по настольному теннису «Первый поединок». Начало соревнований в 14.00.
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