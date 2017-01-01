Скончался Почетный гражданин города Иваново Валерий Григорьевич Ермилов





На 76-ом году жизни скоропостижно скончался Почетный гражданин города Иваново Валерий Ермилов.

Валерий Григорьевич Ермилов родился 7 апреля 1942 года. В 1969 году окончил Ивановский химико-технологический институт по специальности «химик-технолог», работал на разных руководящих должностях ивановской фабрики имени Н.А. Жиделева (впоследствии «НИМ»), с 1982 года был директором фабрики. Он являлся председателем Ассоциации текстильщиков, а предприятие, руководимое им, работало стабильно и прибыльно. За заслуги в области текстильной и легкой промышленности, многолетний добросовестный труд в 1999 году ему присвоено звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности».

Деятельность Валерия Григорьевича не замыкалась только на родном предприятии. С 2000 года он был депутатом Законодательного собрания Ивановской области (заместитель председателя комитета по законности и общественной безопасности). Жизненной позицией этого человека была забота о здоровом физическом и моральном подрастающем поколении. Валерий Григорьевич на долговременной основе оказывал финансовую и иную помощь дошкольному образовательному учреждению N 45, городскому детскому парку, Ивановскому драматическому театру, театру музыкальной комедии, художественному музею, Ивановскому областному госпиталю для ветеранов войны, городскому кардиоцентру, средней школе N 4.

Под руководством Валерия Григорьевича Ермилова ОАО «НИМ» была кузницей кадров, как для своего предприятия, так и для города в целом. Учащиеся и студенты профессиональных начальных, средних и высших учебных заведений проходили производственную практику на предприятии. Для руководства практикой выделялись квалифицированные специалисты. Оказывалось содействие повышению профессиональной квалификации, педагогического мастерства преподавателей ИГХТУ путем организации их стажировок на предприятии.

Валерий Григорьевич Ермилов за большой вклад в развитие текстильной и легкой промышленности отмечен государственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда».

О дате и месте прощания с Валерием Григорьевичем Ермиловым будет сообщено дополнительно.

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