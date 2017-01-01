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Сильный туман стал причиной ДТП с пострадавшими на трассе Иваново-Родники
ФОТО
27 июля около 20.40 на 11-м километре автодороги Иваново-Родники в ивановском районе произошла автоавария. 56-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ-11113» в условиях сильного тумана столкнулась с двигавшейся впереди и приступившей к повороту налево иномаркой «Ниссан Мурано».
В результате ДТП пострадали два человека:
- водитель «ВАЗа» - с травмами головы, переломом ребра госпитализирована в 7 городскую больницу;
- 67-летняя пассажирка «ВАЗа» - с открытым переломом голени, закрытым переломом пальца руки госпитализирована в 7 городскую больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель иномарки был трезв. У автомобилистки взята кровь на исследование.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: туман ДТП пострадавшие
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