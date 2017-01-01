Сильный туман стал причиной ДТП с пострадавшими на трассе Иваново-Родники

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27 июля около 20.40 на 11-м километре автодороги Иваново-Родники в ивановском районе произошла автоавария. 56-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ-11113» в условиях сильного тумана столкнулась с двигавшейся впереди и приступившей к повороту налево иномаркой «Ниссан Мурано».

В результате ДТП пострадали два человека:

- водитель «ВАЗа» - с травмами головы, переломом ребра госпитализирована в 7 городскую больницу;

- 67-летняя пассажирка «ВАЗа» - с открытым переломом голени, закрытым переломом пальца руки госпитализирована в 7 городскую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель иномарки был трезв. У автомобилистки взята кровь на исследование.

Фото: УГИБДД

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