В Иванове обвиняемая в убийстве ребенка просит выпустить ее из СИЗО

ВИДЕО следственного эксперимента





Защита гражданки Ширалиевой, которая обвиняется в убийстве двухлетней девочки, просила суд о смягчении меры пресечения. Вчера было вынесено решение по ходатайству адвокатов.

Напомним, в прошлом сентябре уроженка Азербайджана похитила в Иванове двухлетнюю девочку - внебрачную дочку супруга. В тот же день она утопила ребенка в реке в парке «Харинка». Задержали женщину «по горячим следам», но она до последнего не признавала свою вину. Заявляла, что на месте преступления не была. Показания гражданка Ширалиева изменила лишь недавно. Эксперты из института имени Сербского признали её вменяемой.

На сегодняшний день уголовное дело передано в областной суд. От рассмотрения дела судом присяжных Ширалиева отказалась. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Статья предусматривает и наказание в виде пожизненного заключения.

Сейчас обвиняемая находится в СИЗО - практически с момента задержания. Защита вышла с ходатайством о смягчении Ширалиевой меры пресечения. 27 июля 2017 года областной суд отказал в удовлетворении этой просьбы. Срок содержания под стражей продлен еще на полгода - до завершения судебных разбирательств.

Видео следственного эксперимента предоставлено пресс-службой СУ СКР по Ивановской области.

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