В Ивановской области сторожевой пес перестал принимать пищу, затосковав по своим друзьям-крысам

Трогательная история необычной дружбы животных произошла в Плесе - ФОТО





Историю сторожевой собаки по кличке тузик рассказали «Плесские ведомости». Пес больше пяти дней отказывался принимать пищу, тоскуя по своим друзьям-крысам. А дело было так.

«Однажды хозяйка заметила, что Тузик, когда ему приносят еду, не начинает есть сразу, а тихонечко лает. Сначала никто не придал этому значения: мало ли какие причуды у собаки преклонных годов. Но хозяйка увидела, как на лай Тузика из-под террасы вышла крыса с крысятами. Весь выводок направился к собачьей миске и приступил к трапезе. Тузик наблюдал, как едят его друзья, и только после того как угостились крысы, сам принимался за еду», - пишут «Плесские ведомости».

Когда крысята подросли, то стали досаждать людям. От крыс избавились. После этого Тузик затосковал. Перед едой он по-прежнему звал лаем своих маленьких серых друзей, но никто на его призывы не приходил. И собака сама перестала есть.

Собачья- грусть-тоска продлилась почти неделю. Сейчас пес успокоился и снова начал принимать пищу, продолжая верно охранять дом.

Фото: «Плесские ведомости»

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