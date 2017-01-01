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Новости

58 минут назад

В Ивановской области в результате удара молнии загорелся дом

По факту пожара проводится доследственная проверка


Вчера днем в деревне Мышкино Гаврилово-Посадского района произошел пожар. Загорелся дом под дачу. Огонь был локализован на площади 48 квадратных метров. Никто не пострадал.

По факту пожара проводится доследственная проверка. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, предположительной причиной возгорания стали грозовые разряды.



ключевые слова: гроза молния дом пожар МЧС
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