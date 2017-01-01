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Новости

сегодня, 11:03

В Иванове шквалистый ветер повалил не менее 14 деревьев

По данным ЕДДС


В период с 17.30 27 июля до 08.00 28 июля в связи с грозой и сильным ветром в дежурную службу «Ивгорэлектросети» поступило 40 заявок об аварийном отключении электроэнергии. «По состоянию на 9 утра 28 июля 31 авария устранена, еще по 9 единичным отключениям в частном секторе местечке Фряньково ведутся работы», - сообщает ивановская мэрия.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, от шквалистого ветра в городе пострадало 14 деревьев.



ключевые слова: гроза ветер деревья электричество
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