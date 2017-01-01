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Новости

сегодня, 10:44

В Ивановской области цыганки обокрали народную целительницу

Наживой для преступниц стали наручные часы и самовар


В полицию с заявлением о краже обратилась 77-летняя жительница Вичуги, занимающаяся нетрадиционной медициной. Пенсионерка сообщила полицейским, что накануне к ней в дом пришли две женщины цыганской внешности. Одна из них рассказала, что якобы не может забеременеть и попросила у целительницы помощи. Хозяйка дома согласилась помочь и предложила им купить в церкви ладан для совершения обряда.

Во время общения гостьи поинтересовались у пенсионерки, не продает ли она машину, которая стоит перед домом. Женщина согласилась показать транспортное средство, а вернувшись в дом, застала там еще одну незнакомку. После ухода цыганок, старушка обнаружила пропажу наручных часов и самовара.

«В настоящее время сотрудниками полиции личности подозреваемых установлены. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жительницы 27 и 56 лет», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: цыганки целительница кража полиция
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