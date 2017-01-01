Наибольшее количество отключений электричества из-за грозы произошло в двух районах Ивановской области

В настоящее время работы по восстановлению подачи электроэнергии завершены





Вчера вечером из-за прохождения по Ивановской области грозового фронта произошло локальное нарушение электроснабжения. Наибольшее количество отключений электроэнергии было зафиксировано в Ивановском и Комсомольском районах. В большинстве населенных пунктов удалось оперативно восстановить энергоснабжение - к 22.00.

На наиболее сложных участках воздушных линий электропередачи с многочисленными обрывами проводов в результате упавших деревьев энергетики вели восстановительные работы всю ночь. В устранении последствий разгула стихии были задействованы 20 бригад в составе 47 человек и 23 единицы техники. Использовались резервные источники снабжения электроэнергией.

Как нам сообщили в «Ивэнерго», к 7 утра все повреждения, зафиксированные в электросетях 6-10 кВ и выше, устранены. В настоящее время технические службы проводят проверку надежности работы оборудования. В отдельных населенных пунктах продолжается работа по индивидуальным заявкам потребителей.

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