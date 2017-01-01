Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

20 минут назад

Четыре человека пострадали при столкновении двух «Лад» в Ивановской области

ДТП случилось в Приволжском районе - ФОТО


Вчера около 6 часов вечера на 9-м километре автодороги Приволжск-Плес произошла автоавария с пострадавшими. «Лада Самара», за рулем которой находился 29-летний молодой человек, врезалась с двигавшуюся впереди в попутном направлении «Ладу Приору».

В результате ДТП 4 человека получили травмы:

- водитель «Приоры», мужчина 1979 г.р. - с ушибами головы и грудной клетки доставлен в ЦРБ г. Приволжск;

- пассажир «Приоры», мужчина 1990 г.р. - с ушибом поясничного отдела позвоночника доставлен в ЦРБ г. Приволжск;

- пассажирка «Приоры», девушка 1996 г.р. - с травмами головы, тупой травмой живота, ушибом поясничной области и почек доставлена в ОКБ г. Иваново;

- пассажир «Приоры», 39-летний мужчина - с переломом локтевого сустава обратился в травмпункт г. Приволжск.

У водителей взяты анализы на исследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП пострадавшие
  • оцените новость:
  • (0)
  • 231
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации