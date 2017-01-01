Четыре человека пострадали при столкновении двух «Лад» в Ивановской области

ДТП случилось в Приволжском районе - ФОТО





Вчера около 6 часов вечера на 9-м километре автодороги Приволжск-Плес произошла автоавария с пострадавшими. «Лада Самара», за рулем которой находился 29-летний молодой человек, врезалась с двигавшуюся впереди в попутном направлении «Ладу Приору».

В результате ДТП 4 человека получили травмы:

- водитель «Приоры», мужчина 1979 г.р. - с ушибами головы и грудной клетки доставлен в ЦРБ г. Приволжск;

- пассажир «Приоры», мужчина 1990 г.р. - с ушибом поясничного отдела позвоночника доставлен в ЦРБ г. Приволжск;

- пассажирка «Приоры», девушка 1996 г.р. - с травмами головы, тупой травмой живота, ушибом поясничной области и почек доставлена в ОКБ г. Иваново;

- пассажир «Приоры», 39-летний мужчина - с переломом локтевого сустава обратился в травмпункт г. Приволжск.

У водителей взяты анализы на исследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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