На ивановском предприятии совершена кража ингредиентов для производства молочной продукции

Подозреваемый в имущественном преступлении задержан





В полицию с заявлением о краже обратился директор одной из ивановских компаний по производству молочной продукции. Он сообщил, что сотрудник охраны, просматривая камеры видеонаблюдения, обнаружил факт попытки хищения с территории мешков с компонентами для изготовления молочной продукции.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что днем работник, перевозя ингредиенты, спрятал в контейнере для мусорных отходов 5 мешков с сухой сывороткой и 3 мешка с сухим молоком. Ночью, когда мужчина приехал забрать краденое, он был задержан сотрудниками полиции с поличным. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 51-летний мужчина, ранее судимый за имущественное преступление.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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