Новости
43 минуты назад
В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа
Полиция проводит проверку - ФОТО
Трагедия произошла вчера вечером на улице Володарского в Вичуге. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, мужчина 1969 года рождения, перелезая с балкона 5 этажа на балкон 4 этажа, сорвался вниз. По предварительным данным, в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.
Известно, что в квартире мужчина проживал один. По словам соседей, злоупотреблял спиртными напитками.
- оцените новость:
-
(0)
- 718
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации