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Новости

43 минуты назад

В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа

Полиция проводит проверку - ФОТО


Трагедия произошла вчера вечером на улице Володарского в Вичуге. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, мужчина 1969 года рождения, перелезая с балкона 5 этажа на балкон 4 этажа, сорвался вниз. По предварительным данным, в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что в квартире мужчина проживал один. По словам соседей, злоупотреблял спиртными напитками.



ключевые слова: балкон падение гибель
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