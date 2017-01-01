В Ивановской области мужчина погиб, сорвавшись с балкона 5 этажа

Полиция проводит проверку - ФОТО





Трагедия произошла вчера вечером на улице Володарского в Вичуге. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, мужчина 1969 года рождения, перелезая с балкона 5 этажа на балкон 4 этажа, сорвался вниз. По предварительным данным, в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.



Известно, что в квартире мужчина проживал один. По словам соседей, злоупотреблял спиртными напитками.



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