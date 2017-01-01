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Новости

19 минут назад

В Иванове укушенный клещом ребенок заразился опасной инфекцией


В Ивановской области с начала года выявлен первый случай заражения человека клещевым боррелиозом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, жертвой кровососа оказался маленький ребенок, которому нет еще и трех лет.

Для справки:

Клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма) – это инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами (бактерии, представляющие собой длинные и тонкие спирально закрученные клетки) рода Borrelia.

Возбудитель попадает в организм человека при укусе зараженным иксодовым клещом.

Заболевание протекает с поражением кожи в виде мигрирующей/переползающей эритемы (то есть покраснение (эритема) переходит с места на место), центральной нервной системы (ЦНС), сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, глаз.

Если  присасывание клеща произошло, то вероятность заболевания напрямую зависит от  количества вируса, проникающего при  укусе (то  есть от времени, в  течение которого клещ находился в  присосавшемся состоянии).

ключевые слова: клещи боррелиоз заражение реьенок
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