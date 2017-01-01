В Иванове укушенный клещом ребенок заразился опасной инфекцией





В Ивановской области с начала года выявлен первый случай заражения человека клещевым боррелиозом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, жертвой кровососа оказался маленький ребенок, которому нет еще и трех лет.

Для справки:

Клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма) – это инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами (бактерии, представляющие собой длинные и тонкие спирально закрученные клетки) рода Borrelia.

Возбудитель попадает в организм человека при укусе зараженным иксодовым клещом.

Заболевание протекает с поражением кожи в виде мигрирующей/переползающей эритемы (то есть покраснение (эритема) переходит с места на место), центральной нервной системы (ЦНС), сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, глаз.

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