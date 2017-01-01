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51 минуту назад
Во время грозы деревья упали на дома и машины в Иванове
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Сегодня вечером во время грозы, сопровождавшейся сильным порывистым ветром, на улице Минской в Иванове произошло ЧП. На дом №130 упали два дерева. По предварительным данным, никто не пострадал.
На той же улице, около дома №98 береза рухнула прямо на автомобиль. И подобных случаев в результате сегодняшнего разгула стихии в области было немало.
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