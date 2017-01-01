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Новости

сегодня, 21:09

«Текстильщик» победил на своем поле «Псков-747»


Сегодня ивановский футбольный клуб «Текстильщик» принимал у себя дома команду «Псков-747». Из-за грозы матч начался на полчаса позже запланированного времени. В итоге ивановцы победили псковичан с минимальным счетом 1:0. На 89-й минуте гол забил Максим Зимарев.



ключевые слова: футбол "Текстильщик"
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