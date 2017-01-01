Около 4,5 тысяч ивановцев остались без света из-за аварии

В зону отключения попали также детсады, школы и интердом





Как сообщает АО «Ивгорэлектросеть», сегодня в 17.38 в областном центре произошло аварийное отключение подстанций на ул. Завокзальные, Слободские, Полка Нормандия-Неман, Музыкальная, Люлина, Балахнина, пер.Межсоюзный.

Среди оставшихся без электроснабжения - детские сады, школы 65 и 37, интердом им. Стасовой. Всего - около 4,5 тысяч человек.

В настоящее время бригады «Ивгорэлектросети» занимаются устранением аварии.



И, как только что отчитались энергетики, авария уже устранена. По информации "Ивгорэлектросети", все потребители были подключены в 18.14.



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