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Новости

сегодня, 18:20

Около 4,5 тысяч ивановцев остались без света из-за аварии

В зону отключения попали также детсады, школы и интердом


Как сообщает АО «Ивгорэлектросеть», сегодня в 17.38 в областном центре произошло аварийное отключение подстанций на ул. Завокзальные, Слободские, Полка Нормандия-Неман, Музыкальная, Люлина, Балахнина, пер.Межсоюзный.

Среди оставшихся без электроснабжения - детские сады, школы 65 и 37, интердом им. Стасовой. Всего - около 4,5 тысяч человек.

В настоящее время бригады «Ивгорэлектросети» занимаются устранением аварии.

И, как только что отчитались энергетики, авария уже устранена. По информации "Ивгорэлектросети", все потребители были подключены в 18.14.



ключевые слова: электричество авария
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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							Оперативненько, в школах ученики не долго без света учились, каникулы у них - там пусто								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Коробов								
							
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							Про школы по привычке написали. Котельные правда упомянуть забыли))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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