9-й и 5-й троллейбусы будут ходить только до площади Пушкина

Транспортные неудобства в Иванове продлятся месяц





С 1 по 30 августа на улице Кузнецова в Иванове будут менять магистральную теплосеть. На этот период троллейбусное движение здесь будет закрыто. Как сообщил IvanovoNews технический директор филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Русаков, троллейбусы 9-го и 5-го маршрутов будут ходить только до площади Пушкина.

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