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Новости

сегодня, 18:14

9-й и 5-й троллейбусы будут ходить только до площади Пушкина

Транспортные неудобства в Иванове продлятся месяц


С 1 по 30 августа на улице Кузнецова в Иванове будут менять магистральную теплосеть. На этот период троллейбусное движение здесь будет закрыто. Как сообщил IvanovoNews технический директор филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Русаков, троллейбусы 9-го и 5-го маршрутов будут ходить только до площади Пушкина.



ключевые слова: общественный транспорт троллейбусы маршруты
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 18:31
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							Кто то предлагал пустить до ЖД оба троля, или хотя бы одного из них, что не получается договориться с маршрутчиками?
    
 - По уму вообще в Минеево ветку сделать нужно, одно время еще и держалки проводов повесили до ул. Фрунзе, но вся затея умерла								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 52 минуты назад
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										+1
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							На пл.Пушкина запрещен разворот.Там двойная сплошная. 5-ку пускайте через пл.Победы-Далее Шереметевский пр.ЖД Вокзал- пл.Ленина-пл.Пушкина-пл.Победы далее на Меланжевый 
    
9маршрут- ЖД Вокзал-пл.Пушкина. Закройте .Не позорьтесь!!
    
И еще раз повторюсь на пл.Пушкина разворот запрещен!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimivz								
							
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  • 30 минут назад
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							Т.е. Русаков уже решает вопросы транспорта и движения? По моему это просто "отмазка" на хреновые работы. Поставить "раком" всех. Ультиматум - либо закрываете движение, либо трубы менять не буду. Сегодня был у Успенского собор, меня поразил беспредел тепловиков: тупо перекрыли движение пешеходов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		9-й и 5-й троллейбусы будут ходить только до площади Пушкина
				
сегодня, 18:14

				

				9-й и 5-й троллейбусы будут ходить только до площади Пушкина 
								

					
	 Транспортные неудобства в Иванове продлятся месяц
				

				

	    			
    
	    				
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	       		25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
				
сегодня, 13:21

				

				25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой 
								

					
	 С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
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