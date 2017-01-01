Новости
сегодня, 18:14
9-й и 5-й троллейбусы будут ходить только до площади Пушкина
Транспортные неудобства в Иванове продлятся месяц
С 1 по 30 августа на улице Кузнецова в Иванове будут менять магистральную теплосеть. На этот период троллейбусное движение здесь будет закрыто. Как сообщил IvanovoNews технический директор филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Русаков, троллейбусы 9-го и 5-го маршрутов будут ходить только до площади Пушкина.
ключевые слова: общественный транспорт троллейбусы маршруты
- оцените новость:
-
(0)
- 461
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 18:149-й и 5-й троллейбусы будут ходить только до площади Пушкина
Транспортные неудобства в Иванове продлятся месяц
-
(0)
- 478
сегодня, 13:2125-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
-
(0)
- 2252
сегодня, 12:33Из-за работ на газопроводе большое количество домов в Иванове останется без газа
Список адресов и время отключения
-
(0)
- 2014
сегодня, 10:21Кондуктор автобуса, тяжело пострадавшая в жутком ДТП в Иванове, вышла из комы
И потихоньку идет на поправку
-
(0)
- 3077
- По уму вообще в Минеево ветку сделать нужно, одно время еще и держалки проводов повесили до ул. Фрунзе, но вся затея умерла
9маршрут- ЖД Вокзал-пл.Пушкина. Закройте .Не позорьтесь!!
И еще раз повторюсь на пл.Пушкина разворот запрещен!!!