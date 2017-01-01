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Новости

18 минут назад

В ДТП на Фурмановской трассе пострадала женщина-водитель

Ее автомобиль вылетел в кювет - ВИДЕО


Сегодня на Фурмановской трассе в ДТП пострадал человек. Около деревни Бибирево столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла у поворота на Берёзовую рощу. Сначала машины шли в попутном направлении. Затем «Шкода Фабиа» начала поворачивать налево. И как раз в этот момент «Киа Спектра» пошла на обгон. Корейская машина ударила чешскую. От удара «Шкода» вылетела в придорожный кювет. Женщина, в этот момент находившаяся за рулем автомашины, получила травму головы. Её госпитализировали в 7-ю горбольницу.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • 13 минут назад
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							Я что то не помню, чтоб там можно было в этом месте идти на обгон, - там сплошная что с горы, что с города, и поворотник заранее включаю чтоб народ сзади додумался - этому в "Озёрное" - притормозить...
    
 - По уму там давно карманчик нужно сделать, как и в Ломах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex B								
							
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  • 6 минут назад
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							Очень плохое место,у меня там хороший знакомый пострадал. Будте внимательны и осторожны!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
				
сегодня, 13:21

				

				25-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой 
								

					
	 С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
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