В ДТП на Фурмановской трассе пострадала женщина-водитель

Ее автомобиль вылетел в кювет - ВИДЕО





Сегодня на Фурмановской трассе в ДТП пострадал человек. Около деревни Бибирево столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла у поворота на Берёзовую рощу. Сначала машины шли в попутном направлении. Затем «Шкода Фабиа» начала поворачивать налево. И как раз в этот момент «Киа Спектра» пошла на обгон. Корейская машина ударила чешскую. От удара «Шкода» вылетела в придорожный кювет. Женщина, в этот момент находившаяся за рулем автомашины, получила травму головы. Её госпитализировали в 7-ю горбольницу.

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