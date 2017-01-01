Новости
18 минут назад
В ДТП на Фурмановской трассе пострадала женщина-водитель
Ее автомобиль вылетел в кювет - ВИДЕО
Сегодня на Фурмановской трассе в ДТП пострадал человек. Около деревни Бибирево столкнулись два легковых автомобиля.
Авария произошла у поворота на Берёзовую рощу. Сначала машины шли в попутном направлении. Затем «Шкода Фабиа» начала поворачивать налево. И как раз в этот момент «Киа Спектра» пошла на обгон. Корейская машина ударила чешскую. От удара «Шкода» вылетела в придорожный кювет. Женщина, в этот момент находившаяся за рулем автомашины, получила травму головы. Её госпитализировали в 7-ю горбольницу.
ключевые слова: ДТП
- оцените новость:
-
(0)
- 210
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:2125-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
-
(0)
- 1988
сегодня, 12:33Из-за работ на газопроводе большое количество домов в Иванове останется без газа
Список адресов и время отключения
-
(0)
- 1861
сегодня, 10:21Кондуктор автобуса, тяжело пострадавшая в жутком ДТП в Иванове, вышла из комы
И потихоньку идет на поправку
-
(0)
- 2822
- По уму там давно карманчик нужно сделать, как и в Ломах.