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34 минуты назад
Иваново накрыла большая грозовая туча
Город погрузился в полумрак – ФОТО, ВИДЕО
В Иваново пришла очередная гроза. Огромная грозовая туча накрыла почти весь город. Потемнело так, как будто сейчас поздний вечер. В отдельных районах идет ливень, поднялся сильный ветер.
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