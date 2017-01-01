В Ивановской области ревнивая жена таксиста избила пассажирку резиновым шлангом

По факту криминального происшествия полиция проводит проверку





В полицию с заявлением обратилась 60-летняя жительница Гаврилово-Посадского района. Пенсионерка сообщила, что вечером на дороге у села Сербилово ее избила знакомая.

На место выехал участковый уполномоченный полиции. Было установлено, что потерпевшая вызвала такси, чтобы поехать в городскую баню. На заказ приехал муж 51-летней односельчанки заявительницы. Выяснилось, что жена сопровождает его в каждой поездке, но на этот раз мужчина приехал на вызов без супруги. Водитель отвез потерпевшую в баню, после чего она попросила дождаться ее, чтобы отвезти обратно в деревню. По дороге у населенного пункта им встретилась жена таксиста. Увидев, что в машине сидит посторонняя женщина, супруга избила ее резиновым шлангом.

В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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