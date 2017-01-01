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Новости

54 минуты назад

На Шереметевском проспекте в Иванове вводится дополнительное светофорное регулирование

Новый светофор начнет работать 31 августа


31 июля вводится светофорное регулирование при выезде транспортных средств от дома №50 по улице Профсоюзной на Шереметевский проспект областного центра. Об этом сообщает городское Управление благоустройства. Дополнительный светофорный объект начнет работать с 10 утра.



ключевые слова: светофор
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									Медведь								
							
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