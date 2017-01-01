Новости
54 минуты назад
На Шереметевском проспекте в Иванове вводится дополнительное светофорное регулирование
Новый светофор начнет работать 31 августа
31 июля вводится светофорное регулирование при выезде транспортных средств от дома №50 по улице Профсоюзной на Шереметевский проспект областного центра. Об этом сообщает городское Управление благоустройства. Дополнительный светофорный объект начнет работать с 10 утра.
ключевые слова: светофор
- оцените новость:
-
(0)
- 433
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Медведь50 минут назадПешеходный переделали в перекресток, поворот с стрелками к кранбанке учли?
Новость дня
сегодня, 13:2125-летний житель Ивановской области пытался застрелиться после ссоры с женой
С черепно-мозговой травмой и осколочным переломом височной кости молодой человек госпитализирован
-
(0)
- 1988
сегодня, 12:33Из-за работ на газопроводе большое количество домов в Иванове останется без газа
Список адресов и время отключения
-
(0)
- 1861
сегодня, 10:21Кондуктор автобуса, тяжело пострадавшая в жутком ДТП в Иванове, вышла из комы
И потихоньку идет на поправку
-
(0)
- 2822