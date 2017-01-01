На Шереметевском проспекте в Иванове вводится дополнительное светофорное регулирование

Новый светофор начнет работать 31 августа





31 июля вводится светофорное регулирование при выезде транспортных средств от дома №50 по улице Профсоюзной на Шереметевский проспект областного центра. Об этом сообщает городское Управление благоустройства. Дополнительный светофорный объект начнет работать с 10 утра.

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