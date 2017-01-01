В Иванове по программе «Городская среда» будут благоустроены 24 дворовых территории





В ивановской администрации состоялось очередное заседание общественной комиссии по реализации специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иваново». На заседании были утверждены дворовые территории, на которых будут проведены работы по благоустройству в 2017 году.

Напомним, что в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование городской среды» ивановской мэрией был организован сбор заявок на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий. В итоге было принято 105 заявок на благоустройство дворов. Всего на данные работы в 2017 году выделено около 60,3 млн рублей.

По результатам оценки принятых заявок в программе приняли участие 83 дворовые территории.

В рамках выделенных средств в этом году благоустроят 24 двора - в соответствии с пожеланиями жителей.

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