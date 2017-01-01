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Ревнивцу из Иванова грозит до 10 лет лишения свободы
Уголовное дело об умышленном применении тяжких телесных повреждений уходит в суд
Ревность довела 45-летнего ивановца до тюрьмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Дело было в феврале. Пьяный ивановец зашел к соседу по коммуналке и устроил скандал. Он стал обвинять потерпевшего в том, что тот оказывает знаки внимания его сожительнице: улыбается, делает комплименты.
«В продолжение конфликта обвиняемый взял кухонный нож и умышленно нанес им потерпевшему один удар в левое бедро. Согласно заключению эксперта, данные телесные повреждения является опасным для жизни и относятся к категории тяжких», - рассказал корреспонденту IvanovoNews помощник прокурора Советского района г. Иваново Артем Теснотов.
Теперь ивановскому ревнивцу грозит до 10 лет лишения свободы.
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