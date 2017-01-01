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Новости

2 минуты назад

В Иванове родители сбитого ребенка опасаются повторения истории из Балашихи с «пьяным» мальчиком


В мае этого года во дворе дома №211 на улице Лежневской областного центра случилось ДТП. Автомобиль «Форд Фокус» сбил трехлетнего мальчика Арсения Назарова. С серьезными травмами головы и живота ребенок был госпитализирован. Несколько дней он провел в реанимации, восстанавливает здоровье до сих пор.

Сегодня родители Арсения боятся повторения громкой истории из Балашихи, где автомобилистка также во дворе дома насмерть сбила 6-летнего Алешу Шимко, которого экспертиза признала пьяным (концентрация этилового спирта в его крови якобы составила немыслимые для ребенка 2,7 промилле).

В Иванове родители маленького Арсения опасаются, что водитель иномарки – 46-летняя женщина, так же, как и балашихинская автомобилистка, постарается уйти от ответственности, а виновником ДТП признают ребенка.

Все подробности этой истории, детали аварии, а также официальный ответ следствия смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: ребенок ДТП следствие
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