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Новости

20 минут назад

Жителей Ивановской области все чаще наказывают за энерговоровство

В регионе регулярно проводятся рейды по выявлению самовольных подключений к электросетям


С 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также за нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов.

Поэтому прежде, чем совершить правонарушение, филиал «Ивэнерго» призывает жителей подумать: стоит ли платить дважды?

Например, в Савинском районе житель произвел самовольное подключение к электрическим сетям филиала «Ивэнерго», минуя прибор учета электроэнергии и не заключив с сетевой организацией договор энергоснабжения. Объем безучетного потребления электрической энергии составил 1986,34 кВт/ч на сумму 5402,84 рублей. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о возмещении ущерба и назначении административного наказания в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

Также жительница Ильинского района за самовольное подключение к электросетям и безучетное пользование электроэнергией по решению суда получила административное наказание. К оплате возмещения полной стоимости причиненного ущерба в размере 4420 рублей добавился штраф в сумме 10 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники «Ивэнерго» проводят регулярные рейды. К участию в рейдах также привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

«Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров», - говорится в сообщении «Ивэнерго».

Энергетики намерены последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.

Филиал «Ивэнерго» призывает всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт - центра ПАО «МРСК Центра Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).



ключевые слова: электричество энерговоровство
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