В Иванове полицейская машина провалилась в выкопанную ремонтниками траншею

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На улице Пионерской в областном центре полицейский автомобиль провалился передними колесами в выкопанную ремонтниками траншею. Так утверждает пользователь, опубликовавший это фото в соцсетях. Каким образом водитель служебной машины умудрился это сделать, остается только догадываться. При том, что место раскопок было огорожено барьерами, соответствующие знаки также установлены.

Фото: ВКонтакте / Ивановские косяки

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