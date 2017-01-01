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34 минуты назад
В Иванове полицейская машина провалилась в выкопанную ремонтниками траншею
ФОТО
На улице Пионерской в областном центре полицейский автомобиль провалился передними колесами в выкопанную ремонтниками траншею. Так утверждает пользователь, опубликовавший это фото в соцсетях. Каким образом водитель служебной машины умудрился это сделать, остается только догадываться. При том, что место раскопок было огорожено барьерами, соответствующие знаки также установлены.
Фото: ВКонтакте / Ивановские косяки
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- Хотя нет, этж не Милиция, а полиция ;)