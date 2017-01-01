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Новости

34 минуты назад

В Иванове полицейская машина провалилась в выкопанную ремонтниками траншею

ФОТО


На улице Пионерской в областном центре полицейский автомобиль провалился передними колесами в выкопанную ремонтниками траншею. Так утверждает пользователь, опубликовавший это фото в соцсетях. Каким образом водитель служебной машины умудрился это сделать, остается только догадываться. При том, что место раскопок было огорожено барьерами, соответствующие знаки также установлены.

Фото: ВКонтакте / Ивановские косяки



ключевые слова: полиция машина ДТП
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • 19 минут назад
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							По всей видимости пешеход подрезал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 3 минуты назад
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							А чо не написали главного - где это у нас на ул. Пионерской такой хороший асфальт?! - Наверное там, где переулок Милиции ? нет? - Ну если так то им там и место ;)
    
 - Хотя нет, этж не Милиция, а полиция ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 2 минуты назад
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							Фотка сделана не у нас, на Пионерской грунтовка - частный сектор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sky								
							
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  • 1 минуту назад
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							Это произошло не в Иванове, а в Самаре								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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