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Новости

сегодня, 14:57

В Иванове дети превратили гараж с нецензурными надписями и рисунками в объект для селфи

ФОТО


Педагоги и воспитанники ивановского Центра «Перспектива» преобразили старый гараж в одном из ивановских скверов в яркий объект для селфи.

Проект «Любуйся городом» стартовал в областном центре еще 2 года назад. В 2015 году педагоги, школьники и волонтеры Центра профориентации и развития «Перспектива» раскрасили гараж на спортивной площадке на территории школы № 29. Стандартная бетонная постройка была превращена в настоящий арт-объект.

Позднее объектом для преображения стала спортивная площадка на 7-й Ефремковской улице. Тогда была раскрашена хоккейная коробка и благоустроена прилегающая территория.

Позднее был восстановлен фасад здания дома №27 на улице Жиделева, преображен двор школы № 31.

И вот буквально на днях, 25 июля, в преддверии фестиваля музыки и настроения «Муз-парковка 2017» был наведен порядок в Литературном сквере. «Гараж за импровизированной сценой, на стене которого до этого ранее «красовались» нецензурные надписи и рисунки, преподавателям и ребятам удалось превратить в оригинальный объект для селфи», - говорится в сообщении мэрии.

По словам педагога-организатора ЦПР «Перспектива» Владимира Зайцева, подобные проекты, безусловно, нужны не только городу, но и самим ребятам, выступающим волонтерами. Привлечение к общественно-полезному труду не только формирует трудовые навыки у детей, но и прививает им чувство бережного отношения к окружающей городской среде. «Если подросток сам приложил усилия к тому, чтобы что-то благоустроить, покрасить, отремонтировать, то и к чужому труду он будет относиться с должным уважением», - сказал Владимир Зайцев.

По материалам пресс-службы администрации г. Иваново



ключевые слова: гараж селфи школьники
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